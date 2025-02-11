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İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:43
İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş
Konya'da aracının sürücü koltuğunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan 32 yaşındaki Şuayip Demir'in imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Ayşe Kocabaş (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocabaş'ın polisi arayıp, Demir'in intihar ettiğini söylediği ancak Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.