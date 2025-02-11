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Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:43

İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

Konya'da aracının sürücü koltuğunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan 32 yaşındaki Şuayip Demir'in imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Ayşe Kocabaş (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocabaş'ın polisi arayıp, Demir'in intihar ettiğini söylediği ancak Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

TOLGA YANIK
İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde boş arazide yaşandı. Ayşe Kocabaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in kendisini bıçaklayarak intihar ettiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, 42 K 3454 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki Demir'in göğsünden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

İNTİHAR DEDİ CİNAYET ÇIKTI

Ayşe Kocabaş, polise verdiği ilk ifadesinde 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, dün akşamda kahvedeyken yanına gittiğini, içki alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.

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İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'in bıçaklanış biçimi ve Kocabaş'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenerek genç kadını gözaltına aldı.

İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

Kocabaş, burada cinayeti itiraf ederek, çıkan tartışma sonucu Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü verdiğini söyledi. Ayşe Kocabaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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