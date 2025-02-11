İmam nikahlı eşini öldürüp intihar süsü vermiş! Sürekli kahveye gidiyor diye tartışıp öldürmüş

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde boş arazide yaşandı. Ayşe Kocabaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in kendisini bıçaklayarak intihar ettiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, 42 K 3454 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki Demir'in göğsünden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini tespit etti.