İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

Binlerce vatandaşı ilgilendiren imar affı barışı konusu Meclis'e sunuldu. Bu gelişmenin ardından ise "2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekleyişi içerisindeydi. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan yeni teklifle ilgili son durum da bu kapsamda yakından takip ediliyor. Peki, 2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar.