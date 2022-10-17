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Giriş Tarihi: 17.10.2022 20:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 20:23

İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

Binlerce vatandaşı ilgilendiren imar affı barışı konusu Meclis'e sunuldu. Bu gelişmenin ardından ise "2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekleyişi içerisindeydi. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan yeni teklifle ilgili son durum da bu kapsamda yakından takip ediliyor. Peki, 2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar.

İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

Yeni yasama yılında Meclis binlerce vatandaşın beklediği birçok konuda mesai yapıyor ki bunlardan biri de imar barışı olarak da bilinen af yasası. Bu kapsamda ise "2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeler ise bu af yasasını bekleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Teklifte 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılr için yeni bir af düzenlemesi uygulaması istendi. Peki, İmar affı son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte tüm bu detaylar.

İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

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İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.

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