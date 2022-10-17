İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman? İşte 2022 Meclis gündemine gelen imar affı barışı son durum ve gelişmeler...

Yeni yasama yılında Meclis binlerce vatandaşın beklediği birçok konuda mesai yapıyor ki bunlardan biri de imar barışı olarak da bilinen af yasası. Bu kapsamda ise "2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeler ise bu af yasasını bekleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Teklifte 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılr için yeni bir af düzenlemesi uygulaması istendi. Peki, İmar affı son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte tüm bu detaylar.