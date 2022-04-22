İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı

İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ DETAYLARI

Toplam: 14.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 210.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %37,84

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

Halka Arz Tarihleri: 20 - 22 Nisan 2022

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

7.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

İMAŞ ŞİRKET HAKKINDA

İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında yüksek kalite ve teknoloji ile makine ve ekipman üretmek üzere kurulan İmaş, tahıl değirmenciliğinde Milleral, yem fabrikalarında Viteral, şeritli testere sektöründe Cuteral, çelik yapı sektöründe Steral ve satış sonrası hizmetlerde ise ProSupport markalarıyla faaliyet göstermekte, profesyonel idari ve teknik kadrolarıyla bu sektörlere değer katmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana dünyada 100'den fazla ülkede anahtar teslimi un ve yem fabrikası kuran ve binlerce testere tezgahı üreten şirket, "önce güven" ilkesiyle müşterilerine hizmet vermekte, yüksek kalite anlayışı ve hızlı satış sonrası hizmetiyle iş ortaklarının memnuniyetini ön planda tutmaktadır

Makine imalat sektöründe AR-GE'ye en çok yatırım yapan ilk 10 firma arasında yer alan firma, kurumsal mühendislik birikiminin yansıması olan son teknolojiyle donatılmış, sektörünün ilk AR-GE Merkezi ile müşterilerine kaliteli ve inovatif ürünler sunmaktadır.

Birbirini tamamlayan sektörlerde üretim yapması sayesinde iş ortaklarına anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri sunan İmaş, ürettiği makine ve ekipmanların kalitesini hem bünyesindeki kalite güvence birimleri ile her adımda titiz bir şekilde kontrol etmekte hem de dünyaca kabul görmüş kalite belgeleriyle kalitesini garanti altına almaktadır.

Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasında yer alarak hedeflerine emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşamaktadır.