İftar saati ve sahur vakti gündemdeki en önemli konuların başında yerini aldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanların merakla takip edeceği iftar saati ve sahur vakti bilgileri imsakiye sayfasında yer alıyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri takvimi sabah.com.tr'de. İşte, İstanbul İmsakiye ve 81 il için sahur saat kaçta sorusunun cevabı