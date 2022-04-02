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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı
Giriş Tarihi: 02.04.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 00:15

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

İftar saati ve sahur vakti gündemdeki en önemli konuların başında yerini aldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanların merakla takip edeceği iftar saati ve sahur vakti bilgileri imsakiye sayfasında yer alıyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri takvimi sabah.com.tr'de. İşte, İstanbul İmsakiye ve 81 il için sahur saat kaçta sorusunun cevabı

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

İmsakiye ile 81 il için iftar saati ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı İmsakiye 2022 takviminden yaşadığınız ilin iftar vakti ve sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında da yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftara ne kadar kaldı, iftar saati kaçta, sahur saat kaçta ve imsak vakti ne zaman gibi sorularınıza İstanbul İmsakiye takvimine bakarak yanıt bulabilirsiniz.

İftar Ve Sahur Vakti Saat Kaçta? - İmsakiye 2022 İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

Sahur vakti için geri sayım başladı. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günü idrak edilecek. Bu gece ilk sahur yapılacak. Sahura kalkacak olanlar İmsakiye 2022 takvimi ile sahur vakti ve imsak vakitlerine görüntüleyebilecek.

İşte, il il sahur vakti ve iftar saati;

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

Sahur Vakti Ve İftar Saati Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük iftar vakti bilgisine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz.. Yaşadığınız ilin iftar ve sahur vaktine imsakiye ile ulaşmak için >> imsakiye << linkine tıklayınız. İmsakiye 2022 sayfamız üzerinden dilediğiniz ili seçerek sahur, iftar ve teravih vakitleri bilgisini görebilirsiniz.

İl İl İftar Saati Listesi

Adana (İmsak) Sahur Vakti: 04:55

Adıyaman (İmsak) Sahur Vakti: 04:42

Afyonkarahisar (İmsak) Sahur Vakti: 05:11

Ağrı Sahur (İmsak) Vakti: 04:19

Aksaray (İmsak) Sahur Vakti: 04:57

Amasya (İmsak) Sahur Vakti: 04:45

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İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

Ankara (İmsak) Sahur Vakti: 04:59

Antalya (İmsak) Sahur Vakti: 05:14

Ardahan (İmsak) Sahur Vakti: 04:17

Artvin (İmsak) Sahur Vakti: 04:20

Aydın (İmsak) Sahur Vakti: 05:23

Balıkesir(İmsak) Sahur Vakti: 05:19

Bartın (İmsak) Sahur Vakti: 04:57

Batman (İmsak) Sahur Vakti: 04:30

Bayburt (İmsak) Sahur Vakti: 04:29

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

Bilecik (İmsak) Sahur Vakti: 05:10

Bingöl (İmsak) Sahur Vakti: 04:31

Bitlis (İmsak) Sahur Vakti: 04:25

Bolu (İmsak) Sahur Vakti: 05:02

Burdur (İmsak) Sahur Vakti: 05:14

Bursa (İmsak) Sahur Vakti: 05:13

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için imsakiye takvimi yayınlandı

Çanakkale (İmsak) Sahur Vakti: 05:24

Çankırı(İmsak) Sahur Vakti: 04:54

Çorum (İmsak) Sahur Vakti: 04:49

Denizli (İmsak) Sahur Vakti: 05:18

Diyarbakır(İmsak) Sahur Vakti: 04:34

Düzce (İmsak) Sahur Vakti: 05:04

Edirne(İmsak) Sahur Vakti: 05:20

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