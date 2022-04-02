İmsakiye ile 81 il için iftar saati ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı İmsakiye 2022 takviminden yaşadığınız ilin iftar vakti ve sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında da yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftara ne kadar kaldı, iftar saati kaçta, sahur saat kaçta ve imsak vakti ne zaman gibi sorularınıza İstanbul İmsakiye takvimine bakarak yanıt bulabilirsiniz.

İftar Ve Sahur Vakti Saat Kaçta? - İmsakiye 2022 İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

Sahur vakti için geri sayım başladı. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günü idrak edilecek. Bu gece ilk sahur yapılacak. Sahura kalkacak olanlar İmsakiye 2022 takvimi ile sahur vakti ve imsak vakitlerine görüntüleyebilecek.

İşte, il il sahur vakti ve iftar saati;