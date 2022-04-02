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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi
Giriş Tarihi: 02.04.2022 02:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 02:35

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

Sahur vakti ve iftar saati 81 il için yayınlanan İmsakiye ile belli oldu. Ramazan ayının gelişi coşkuyla karşılanırken, ilk teravih namazı için camiler dolup, taştı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar İmsakiye 2022 ile sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap bulabiliyor. İstanbul İmsakiye başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Balıkesir, Trabzon, Samsun iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için iftar saatleri bu yıl yine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında yer alıyor. İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar vakti, sahur, imsak vakitleri ve il il iftar saati!

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

İmsakiye 2022 ile birlikte belli olan sahur vakti ve iftar saati gündemdeki en önemli konuların başında yer aldı. 2 Nisan Cumartesi günü farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak olanlar sahur saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Balıkesir iftar vakti ve il il iftar saatleri için İmsakiye 2022 sayfasına göz atabilirsiniz. İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar, sahur, imsak vakti…

İftar Ve Sahur Vakti Saat Kaçta? - İmsakiye 2022 İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece (2 Nisan Cumartesi) kalkılacak. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan bu mühim ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri için de araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı 81 il için sahur saati (imsak vakti) ve iftar vakti İmsakiye 2022 sayfamızda!

Sahur vakti ve iftar saati şöyle;

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

Sahur Vakti Ve İftar Saati Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi ile 30 günlük iftar vakti bilgisine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız ilin iftar ve sahur vaktine imsakiye ile ulaşmak için >> imsakiye << linkine tıklayınız. İmsakiye 2022 sayfamız üzerinden dilediğiniz ili seçerek sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

İl İl İftar Saati Listesi

Adana (İmsak) Sahur Vakti: 04:55

Adıyaman (İmsak) Sahur Vakti: 04:42

Afyonkarahisar (İmsak) Sahur Vakti: 05:11

Ağrı Sahur (İmsak) Vakti: 04:19

Aksaray (İmsak) Sahur Vakti: 04:57

Amasya (İmsak) Sahur Vakti: 04:45

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İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

Ankara (İmsak) Sahur Vakti: 04:59

Antalya (İmsak) Sahur Vakti: 05:14

Ardahan (İmsak) Sahur Vakti: 04:17

Artvin (İmsak) Sahur Vakti: 04:20

Aydın (İmsak) Sahur Vakti: 05:23

Balıkesir(İmsak) Sahur Vakti: 05:19

Bartın (İmsak) Sahur Vakti: 04:57

Batman (İmsak) Sahur Vakti: 04:30

Bayburt (İmsak) Sahur Vakti: 04:29

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

Bilecik (İmsak) Sahur Vakti: 05:10

Bingöl (İmsak) Sahur Vakti: 04:31

Bitlis (İmsak) Sahur Vakti: 04:25

Bolu (İmsak) Sahur Vakti: 05:02

Burdur (İmsak) Sahur Vakti: 05:14

Bursa (İmsak) Sahur Vakti: 05:13

İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi

Çanakkale (İmsak) Sahur Vakti: 05:24

Çankırı(İmsak) Sahur Vakti: 04:54

Çorum (İmsak) Sahur Vakti: 04:49

Denizli (İmsak) Sahur Vakti: 05:18

Diyarbakır(İmsak) Sahur Vakti: 04:34

Düzce (İmsak) Sahur Vakti: 05:04

Edirne(İmsak) Sahur Vakti: 05:20

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