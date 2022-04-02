İmsakiye 2022 ile birlikte belli olan sahur vakti ve iftar saati gündemdeki en önemli konuların başında yer aldı. 2 Nisan Cumartesi günü farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak olanlar sahur saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Balıkesir iftar vakti ve il il iftar saatleri için İmsakiye 2022 sayfasına göz atabilirsiniz. İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar, sahur, imsak vakti…

İftar Ve Sahur Vakti Saat Kaçta? - İmsakiye 2022 İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece (2 Nisan Cumartesi) kalkılacak. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan bu mühim ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri için de araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı 81 il için sahur saati (imsak vakti) ve iftar vakti İmsakiye 2022 sayfamızda!

Sahur vakti ve iftar saati şöyle;