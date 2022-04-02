Sahur vakti ve iftar saati 81 il için yayınlanan İmsakiye ile belli oldu. Ramazan ayının gelişi coşkuyla karşılanırken, ilk teravih namazı için camiler dolup, taştı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar İmsakiye 2022 ile sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap bulabiliyor. İstanbul İmsakiye başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Balıkesir, Trabzon, Samsun iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 il için iftar saatleri bu yıl yine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında yer alıyor. İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar vakti, sahur, imsak vakitleri ve il il iftar saati!