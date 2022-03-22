Haberler Yaşam İmsakiye 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye il il iftar sahur vakti ve saatleri belli oldu

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:43

İmsakiye 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye il il iftar sahur vakti ve saatleri belli oldu

Ramazan İmsakiyesi il il yayınlandı. 2 Nisan 2022 tarihine sayılın günler kala "Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?" soruları gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken Müslüman alemi, an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan on bir ayın sultanında büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman aleminin bu yöndeki araştırmaları ise hız kazandı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve sahur vakti…