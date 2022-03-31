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Haberler Yaşam İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:24

İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

İftar saati on bir ayın sultanına sayılı günler kala milyonlarca kişinin aklındaki soru işareti oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük İmsakiye 2022 takvimine göre iftar vakti ve sahur saati de netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana iftar saati başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakitleri bu sayfada yer alıyor. Peki, İstanbul İmsakiye ile iftar saati kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri!

İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

İftar vakti ve sahur saatleri için takvim yayınlandı. Diyanet'in açıkladığı imsakiye 2022 takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler 30 günlük imsakiye ile iftar saati ve sahur vakti bilgilerine bu yıl da sabah.com.tr adresinden ulaşabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa iftar vakti ve il il iftar saatleri için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur saati!

İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş yaşadıkları ilin iftar saati için araştırma yapmaya başladı. Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilirsiniz.

İmsakiye 2022 Takvimi

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2 Nisan Cumartesi için sahur vakti ve iftar saati şöyle;

İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

İmsakiye 2022 Takvimi - İl İl İftar Saati Ve Sahur Vakti (2 Nisan Cumartesi)

81 il için iftar saati bilgisine sayfayı aşağıya doğru sürükleyerek ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız ilin sahur vaktini ve 30 günlük imsakiye sayfasına ulaşmak için ise >> imsakiye << linkine tıklayınız.

İl İl İftar Saati Listesi

Adana İftar Vakti: 19:08
Adıyaman İftar Vakti: 19:57
Afyonkarahisar İftar Vakti: 19:28
Ağrı İftar Vakti: 18:38
Aksaray İftar Vakti: 19:15
Amasya İftar Vakti: 19:09

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İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

Ankara İftar Vakti: 19:20
Antalya İftar Vakti: 19:27
Ardahan İftar Vakti: 18:41
Artvin İftar Vakti: 18:45
Aydın İftar Vakti: 19:39
Balıkesir İftar Vakti: 19:40
Bartın İftar Vakti: 19:23
Batman İftar Vakti: 18:46
Bayburt İftar Vakti: 18:51
Bilecik İftar Vakti: 19:32

İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

Bingöl İftar Vakti: 18:49
Bitlis İftar Vakti: 18:42
Bolu İftar Vakti: 19:26
Burdur İftar Vakti: 19:29
Bursa İftar Vakti: 19:35
Çanakkale İftar Vakti: 19:46
Çankırı İftar Vakti: 19:17

İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

Çorum İftar Vakti: 19:12
Denizli İftar Vakti: 19:34
Diyarbakır İftar Vakti: 18:49
Düzce İftar Vakti: 19:27
Edirne İftar Vakti: 19:46
Elazığ İftar Vakti: 18:54
Erzincan İftar Vakti: 18:53
Erzurum İftar Vakti: 18:46
Eskişehir İftar Vakti: 19:29
Gaziantep İftar Vakti: 19:00
Giresun İftar Vakti: 18:59
Gümüşhane İftar Vakti: 18:54

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