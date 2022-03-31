İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti, imsak ve il il iftar saatleri

İftar vakti ve sahur saatleri için takvim yayınlandı. Diyanet'in açıkladığı imsakiye 2022 takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler 30 günlük imsakiye ile iftar saati ve sahur vakti bilgilerine bu yıl da sabah.com.tr adresinden ulaşabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa iftar vakti ve il il iftar saatleri için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur saati!

İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş yaşadıkları ilin iftar saati için araştırma yapmaya başladı. Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilirsiniz.

İmsakiye 2022 Takvimi

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2 Nisan Cumartesi için sahur vakti ve iftar saati şöyle;