İftar saati on bir ayın sultanına sayılı günler kala milyonlarca kişinin aklındaki soru işareti oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük İmsakiye 2022 takvimine göre iftar vakti ve sahur saati de netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri, Balıkesir, Gaziantep, Trabzon, Şanlıurfa, Adana iftar saati başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakitleri bu sayfada yer alıyor. Peki, İstanbul İmsakiye ile iftar saati kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri!