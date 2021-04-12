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Haberler Yaşam İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati
Giriş Tarihi: 12.04.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 22:53

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Müslüman âlemi her yıl olduğu gibi on bir ayın sultanının gelişini yine büyük heyecan ve coşku ile karşıladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre 13 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilecek. iftar vakti, iftar vakti ve başta olmak üzere il il iftar vakti bilgileri de gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Ramazan 2021 ile İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu cevabını bulurken, tüm iller için ve de belli oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve iftar saatleri!

İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimini yayınladı. İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da cevabını buldu. ile 81 ilin sahur, imsak ve netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul iftar vakti, iftar vakti ve başta olmak üzere il il imsakiye takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saatleri ve il il şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İlk sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;

İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İmsakiye ile il il iftar vakti ve sahur saati! 2021 Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti, sahur vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri, sahur ve imsak saati

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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