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Haberler Yaşam İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:25

İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan İmsakiye 2023 takvimi ile Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu da cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur vakti ve il il sahur saatleri!

İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. İstanbul sahur vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu cevabını buldu. . İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 takviminden erişebilirsiniz. Ramazan ayında ilk sahur ne zaman? Oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte, il il imsakiye takvimi…

İMSAKİYE 2023 - İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet'in resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiye yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilimiz için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu.

İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

İLK SAHUR VAKTİ BELLİ OLDU

Müslüman âlemi için büyük öneme sahip olan on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının coşkusunu şimdiden yaşamaya başlayanlar ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna da cevap arıyordu. İmsakiye 2023 takvimine göre, 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur vakti ise şöyle;

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İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

Amasya sahur vakti: 05:04

Ankara sahur vakti: 05:17

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saatleri! 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ne zaman, iftar vakti saat kaçta?

Aydın sahur vakti: 05:40

Balıkesir sahur vakti: 05:38

Bartın sahur vakti: 05:17

Batman sahur vakti: 04:47

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