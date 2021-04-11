İmsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan İmsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri: İlk iftar ve sahur saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il imsakiye takvimi yayınlandı. Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu. İlk iftar ve sahur saati kaçta sorusu ise gündemin en çok araştırılan maddeleri arasında yer aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı önce İstanbul İmsakiye, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir İmsakiye ve diğer tüm iller için iftar ve sahur vakti takvimine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İlk sahur ve iftar saatleri için ayrıntıları inceleyiniz.