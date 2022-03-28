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Haberler Yaşam İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:21

İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi yine büyük heyecan ile karşılanırken İstanbul iftar vakti ve saatleri, 2022 Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. 2 Nisan Cumartesi günü birinci günü idrak edilecek olan Ramazan ayında, sahura uyanarak oruç tutan kişiler İstanbul İmsakiye ile iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap arayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiye 2022 takvimine göre il il iftar saatleri ve 30 günlük iftar saati belli oldu.

İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı. Ramazan ayına sayılı günler kala gerek iftar gerekse sahur saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 İstanbul imsakiye detayları ve iftar saatleri, şimdiden merak konusu haline geliyor. On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın gelmesiyle beraber binlerce kişi "2022 İstanbul'da iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunuyor?" sorularına yanıt arayacak. İşte, 2022 Diyanet İstanbul imsakiyesi ile iftar, sahur vakti ve saatleri…

İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İstanbul İmsakiye 2022 için tıklayınız...

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İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI: 2022 İstanbul İmsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

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