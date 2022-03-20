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Haberler Yaşam İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı
Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:16

İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

Ramazan İmsakiyesi il il yayınlandı. 2 Nisan 2022 tarihine sayılın günler kala "Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?" soruları gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken Müslüman alemi, an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan on bir ayın sultanında büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman aleminin bu yöndeki araştırmaları ise hız kazandı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve sahur vakti…

İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

Diyanet tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Milyonlar bu kapsamda özellikle ilk sahur ve iftar saatini merak ederek şimdiden araştırmaya başladı. Diyanetin yayımladığı imsakiye ile merak edilen Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk iftar ve sahur vakti belli oldu. 2 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayda milyonlar kendilerine İslam'ın şartlarından olan oruç ibadetini gerçekleştirmenin manevi huzuruyla dolup taşacak. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İmsakiye 2022 için tıklayınız...

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İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye ile il il iftar sahur vakti ve saatleri yayınlandı

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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