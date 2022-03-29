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Haberler Yaşam İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri
Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:00

İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

İmsakiye takviminin yayınlanmasıyla birlikte iftar saatleri ve sahur vakitleri de belli oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere Ankara, İzmir ve il il iftar saati takvimi merak konusu haline geldi. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar ilk iftar vakti ve sahur vakti bilgisine bu yıl da sabah.com.tr'nin imsakiye 2022 sayfası üzerinden erişebilecek. İstanbul iftar saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer illerde sahur saati vakti ile merak ettiğiniz tüm bilgileri buradan görebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi ile iftar saati ve sahur vakti!

İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

İmsakiye 2022 takvimi ile Ramazan ayında il il iftar vakti ve sahur saati bilgisi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı iftar saatleri ve sahur vakitleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de görüntülenebiliyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara İzmir ve il il iftar saati bilgisine bu başlık altından ulaşabilecek. İstanbul iftar saati kaçta? İşte, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için iftar, sahur saatleri

İmsakiye 2022

On bir ayın sultanı Ramazan ayının coşkusu başladı. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli gün için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye takvimine bakarak ilk iftar ve sahur vaktine ulaşmak istiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir İftar Vakti Ve İl İl Sahur Saati

Sabah'ın İmsakiye sayfası üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati ve sahur vakitleri bilgisine ulaşabilirsiniz.

İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

İmsakiye Takvimi İçin Tıklayınız (81 il)

İstanbul İmsakiye İçin Tıklayınız

Ankara İmsakiye İçin Tıklaıynız

Ramazan Ayının Önemi

Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185).

Adana İmsakiye İçin Tıklayınız

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İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

Adıyaman İmsakiye İçin Tıklayınız

İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

Afyonkarahisar İmsakiye İçin Tıklayınız

İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

Ağrı İmsakiye İçin Tıklayınız

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