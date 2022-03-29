İmsakiye takvimi yayınlandı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, sahur saati belli oldu: İl il iftar saatleri ve sahur vakitleri

İmsakiye takviminin yayınlanmasıyla birlikte iftar saatleri ve sahur vakitleri de belli oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere Ankara, İzmir ve il il iftar saati takvimi merak konusu haline geldi. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar ilk iftar vakti ve sahur vakti bilgisine bu yıl da sabah.com.tr'nin imsakiye 2022 sayfası üzerinden erişebilecek. İstanbul iftar saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer illerde sahur saati vakti ile merak ettiğiniz tüm bilgileri buradan görebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi ile iftar saati ve sahur vakti!