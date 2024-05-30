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İnci Taneleri 17. Bölüm izle: Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 30.05.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
18:44
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi her hafta Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. Başlıca rollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka'nın üstlendiği dizi sezon finali ile ekran macerasına bir süreliğine ara veriyor. Dizinin sıkı takipçileri İnci Taneleri 17. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Azem'in gerçek kimliğini öğrenen Piraye, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Öte yandan düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddediyor. İşte, Kanal D İnci Taneleri son bölüm (sezon finali) izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…