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Giriş Tarihi: 19.12.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:50

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümleri ile her hafta izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 19 Aralık 2024 Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri 27. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. İşte, İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD, tamamı...

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle

İnci Taneleri, her Perşembe seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Dram yüklü sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın 19 Aralık 2024 tarihli son bölümünde Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. İnci Taneleri son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. İşte, Kanal D ekranı ile İnci Taneleri 27. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

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İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM KONUSU

Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye'nin iletişimde olmasından dolayı gergindir.

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle

Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur. Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber'in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

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