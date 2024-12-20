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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:14

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünün ardından İnci Taneleri 28. Bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümleri ile her perşembe seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümleri ile her hafta izleyicilerle buluşuyor. 19 Aralık tarihli bölümün ardından gelecek haftaki bölümde yaşanacak olaylara dair ipuçları arayan izleyiciler, "İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sevilen yapımın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer alıyor. İşte, İnci Taneleri 28. bölüm fragmanına dair detaylar...

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye'nin iletişimde olmasından dolayı gergindir.

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur. Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber'in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

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