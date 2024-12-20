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İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
07:14
İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünün ardından İnci Taneleri 28. Bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümleri ile her perşembe seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?