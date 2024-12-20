İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye'nin iletişimde olmasından dolayı gergindir.