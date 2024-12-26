YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur.