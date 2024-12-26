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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:15

YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

İnci Taneleri 28. bölüm izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan yapım her hafta perşembe günleri izleniyor. Yeni bölüm için izleyenler ekran başında yerini aldı. İşte, 26 Aralık 2024 İnci Taneleri son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

İnci Taneleri 28. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımda tansiyon yeniden yükseliyor. İşte, Kanal D İnci Taneleri son bölüm izle linki...

YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

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YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur.

YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır.

YENİ BÖLÜM! İnci Taneleri 28. bölüm izle! Kanal D canlı İnci Taneleri son bölüm izle

Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir.

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