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İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
23:28
İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı gündemde
İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı Kanal D ekranlarında sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan yapımda Azem'in sürpriz misafiri ve Cihan ile arkadaşlarının yaşadığı acı dolu kayıp sonrası gelecek haftaya dair araştırmalar hız kazandı. İşte, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...