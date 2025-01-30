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Haberler Yaşam İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:32

İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi 30. bölümüyle bu akşam yayında olacak. Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımda bu hafta "Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize ediyor." Peki, İnci Taneleri 30. bölümde neler olacak? İşte, Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle linki!

İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

İnci Taneleri Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alıyor. Her hafta Perşembe akşamı Kanal D'de izleyenleri ile buluşan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Geçmişten gelen bir tanıdık Azem'in hayatını altüst etmeye hazırlanıyor." İşte, İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça!

İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "İnci Taneleri" perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

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İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM ÖZETİ!

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem'in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye'nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür.

İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

Azem, Cihan'ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem'den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım öteleridedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?

İnci Taneleri 30. bölüm izle tek parça! Kanal D İnci Taneleri son bölüm full HD izle!

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

"İnci Taneleri" yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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