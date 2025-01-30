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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:40

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu gibi başarılı oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle her hafta Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşan yapım, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölüm neler olacak? İşte, İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı...

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Tanelerinin ekrana gelen son bölümünde Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etmişti. Eğlenceli anlara sahne olan kutlamanın ardından, dizinin takipçileri gelecek bölümde neler olacak sorusuna yanıt aramak için 31. bölüm fragmanına odaklandı. İşte, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı...

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "İnci Taneleri" perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM ÖZETİ!

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem'in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye'nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azem, Cihan'ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem'den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım öteleridedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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