İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azem, Cihan'ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar. Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem'den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım öteleridedir artık. Azem gerçekleri anlatacak mıdır?