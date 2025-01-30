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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
23:40
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kanal D ile İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu gibi başarılı oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle her hafta Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşan yapım, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölüm neler olacak? İşte, İnci Taneleri 31. bölüm fragmanı...