İNCİ TANELERİ 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.