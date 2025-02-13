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İNCİ TANELERİ 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
23:31
İNCİ TANELERİ 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta isimlerin başrollerini üstlendiği dizinin 33. bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan şaşırtıcı olaylar ve sürpriz gelişmeler, izleyicilerde büyük bir etki yarattı. Şimdi ise herkes, yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragmanı bekliyor. Peki, İnci Taneleri'nin yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?