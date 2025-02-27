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İnci Taneleri 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
23:07
İnci Taneleri 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı gündemde
İnci Taneleri 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kanal D ekranlarında sorgulanıyor. Her hafta perşembe günü yayımlanan dizinin son bölümü ardından tanıtım araştırmaları hız kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dizide neler olacak merak ediliyor. İşte, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...