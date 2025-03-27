İNCİ TANELERİ 38. BÖLÜM İZLE: 27 Mart Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Cihan'ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem'in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.