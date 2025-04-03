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Haberler Yaşam İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:58

İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Bayram haftası dolayısıyla televizyon kanallarının yayın programlarında bazı değişiklikler yapıldı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, her Perşembe izleyiciyle buluşuyor. Ancak merakla beklenen 39. bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, "İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?" sorularına yanıt ararken, 3 Nisan tarihli güncel Kanal D yayın akışı dikkatle inceleniyor. Peki; İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, İnci Taneleri 39. bölüm tarihi ve tüm detaylar.

İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmiyor. Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı İnci Tanelerinin de bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan yapımın takipçileri, "İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar.

İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayımlanan bu dizinin yeni bölümü bayram nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

3 Nisan 2025 Perşembe günü sevilen dizi tekrar bölümü ile Kanal D ekranlarında yerini alacak.

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İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

inci Taneleri 3 Nisan 2025 tarihinde yeni bölümüyle yayınlanmayacak, ancak dizinin 39. bölümü 10 Nisan 2025 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bayram nedeniyle bu hafta ara verilen dizi, önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek.

İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

3NİSAN 2025 ÇARŞAMBA KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (tekrar)
22:45 Piyasa
01:45 Yargı
05:15 Yargı

İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

27 Mart Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 38. bölümünde Azem, oğlu Ferda'yı buluyor!

Azem Ferda'nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem'i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan'ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir.