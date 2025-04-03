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İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:58
İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Bayram haftası dolayısıyla televizyon kanallarının yayın programlarında bazı değişiklikler yapıldı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, her Perşembe izleyiciyle buluşuyor. Ancak merakla beklenen 39. bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, "İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?" sorularına yanıt ararken, 3 Nisan tarihli güncel Kanal D yayın akışı dikkatle inceleniyor. Peki; İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, İnci Taneleri 39. bölüm tarihi ve tüm detaylar.