İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? 3 Mart 2025 Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmiyor. Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı İnci Tanelerinin de bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan yapımın takipçileri, "İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar.