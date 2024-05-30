İnci Taneleri final mi sezon finali mi yapıyor? Kanal D İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman?

İnci Taneleri sezon finali mi sorusu yanıt aramaya başladı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon arasına girerken birçok yapım da final yaparak ekranlara veda etti. Bu sebeple dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. 30 Mayıs bugün İnci Taneleri final mi yapıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizi Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…