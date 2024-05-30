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İnci Taneleri final mi sezon finali mi yapıyor? Kanal D İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
18:44
İnci Taneleri yeni bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Son dönemde final yapan dizilerin ardından Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı yapımın akıbeti merak uyandırdı. İnci Taneleri final mi yapıyor, sezon finali mi soruları gündemdeki yerini aldı. Gözler Kanal D ekranlarına çevrilmiş durumda. 17. Bölümde Azem'in gerçek kimliğini öğrenen Piraye, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Peki, İnci Taneleri final mi, sezon finali mi? İşte, detaylar…