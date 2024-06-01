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İNDİRİM! AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN 2024:Kurban Bayramı için bıçak setleri! İşte A101 büyük indirimleri yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
13:36
İNDİRİM! AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN 2024:Kurban Bayramı için bıçak setleri! İşte A101 büyük indirimleri yayında
A101 aktüel kataloğu yayında. 6 Haziran Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü tiny house, Kurban Bayramı için bıçak setleri ve yaz için deniz eşyaları oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi