Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM'de büyük indirim başlıyor
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:35

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM'de büyük indirim başlıyor

BİM aktüel katalog yayında. 11-14 Haziran tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "klima,elektrikli bisiklet, robot süpürge ve çeyiz ürünleri " oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 11-14 Haziran 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM’de büyük indirim başlıyor

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 11-14 Haziran 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM’de büyük indirim başlıyor

Bato kadın 35 TL

Ribana atlet kadın 45 TL

Erkek boxer 45 TL

Erkek atlet 45 TL

Kadın sütyen 155 TL

Islak havlu 3 x 50'li 45 TL

Dizüstü boxer kadın 59 TL

Kadın ince askılı atlet 59 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM’de büyük indirim başlıyor

Queen bambu 16'lı kağıt havlu 139 TL

Queen bambu 40'lı tuvalet kağıdı 215 TL

Omo active toz deterjan 9 kilogram 329 TL

Yumoş 5 litre çamaşırı yumuşatıcı 135 TL

Fax 400 ml sıvı sabun 65 TL

Domestos Ultra çamaşır suyu çam ferahlığı 5 litre 142,50 TL

Mikrofiber temizlik bezi 74,50 TL

Domestos 750 mililitre okaliptüs çamaşır suyu 34 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM’de büyük indirim başlıyor
  • Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.999 TL
  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
  • Kumtel Vakum Makinesi 799 TL
  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL
  • S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot 9.999 TL
  • Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL
  • Philips Süpürge 4.799 TL
  • Fakir Sport Blender ve Sürahi 1.299 TL
  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.099 TL
  • Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu 8.999 TL
  • Relax Çelik Termos 750 ml 279 TL
  • Relax Çelik Termos 2 Litre 399 TL
  • Nibras Koltuk 199 TL
  • Peçko Tütsülük Palosanto Set 139 TL
  • Gaz Lambası 329 TL
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM’de büyük indirim başlıyor
  • APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
  • KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
  • Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL
  • HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL
  • Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
  • TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL
  • TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL
  • Polosmart Smart Tartı 329 TL
  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL
  • Retro Tıraş Makinesi 299 TL
  • Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL
SON DAKİKA