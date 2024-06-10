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İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM'de büyük indirim başlıyor
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
09:35
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 11-14 HAZİRAN SALI-CUMA || Klima ve robot süpürge geliyor! BİM'de büyük indirim başlıyor
BİM aktüel katalog yayında. 11-14 Haziran tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "klima,elektrikli bisiklet, robot süpürge ve çeyiz ürünleri " oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 11-14 Haziran 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi