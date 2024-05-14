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Haberler Yaşam İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:21

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

BİM aktüel kataloğu yayında. 14- 17 Mayıs Salı ve Mayıs Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "Kamp ekipmanları, termoslar ve birbirinden renkli çeyiz ürünleri" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 14-17 Mayıs 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 14-17 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

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İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

Renkli Pipetli Termos 599 TL

Çantalı Piknik Matı 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Katlanabilir Su Deposu 99 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Kamp Taburesi 79 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

Çadır İpi 99 TL

Kamp Halatı 99 TL

Halat 15mx15cm 199 TL

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