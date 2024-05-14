İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 MAYIS: “Kamp ekipmanları, termoslar, çeyiz ürünleri” Dev fırsatlar BUGÜN başlıyor

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 14-17 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu