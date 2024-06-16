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İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM'de indirimler başlıyor
Giriş Tarihi: 16.06.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
23:29
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM'de indirimler başlıyor
BİM aktüel katalog yayında. 18-21 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı " Buzluk Termos, Çadır, Drone, Mini Scooter, Buhar Kazanlı Ütü" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 18-21 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi