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Haberler Yaşam İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM'de indirimler başlıyor
Giriş Tarihi: 16.06.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 23:29

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM'de indirimler başlıyor

BİM aktüel katalog yayında. 18-21 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı " Buzluk Termos, Çadır, Drone, Mini Scooter, Buhar Kazanlı Ütü" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 18-21 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM’de indirimler başlıyor

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 18-21 Haziran 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM’de indirimler başlıyor

Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL

Peysan Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri 400 g 47,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM’de indirimler başlıyor

Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 g 94.75 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 49 TL

Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 g 149,75 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 129 TL

Geleneksel Reçel Çeşitleri 55 TL

Superfresh Mısır 1000 g 79 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM’de indirimler başlıyor

Luppo Sandviç Kek 29,50 TL

Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi 110 g 24,50 TL

Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 3x60 g 24,50 TL

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g 74,50 TL

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 5x35 g 35 TL

Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 4x35 g 42,50 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-21 HAZİRAN SALI-CUMA || Drone ve Kazanlı ütü geliyor! BİM’de indirimler başlıyor

Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Smart Drone 1.299 TL

Işıklı Paten 499 TL

Işıklı Mini Scooter 599 TL

Kaykay 299 TL

Katlanır Sehpa 349 TL

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