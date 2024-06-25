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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM'de!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:06

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM'de!

BİM aktüel katalog yayında. 25-28 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet,airfryer, ütü, kahve makinesi" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 25-28 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM’de!

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 25-28 Haziran 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM’de!

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 27,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Kola 2,5 L 32,50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 27,50 TL

Jacobs Selection Filtre Kahve 250 g 89,50 TL

Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 g 79,50 TL

Milka Cookie Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 110 g 45 TL

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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM’de!

Senna 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 65SNF9000U 17.499 TL

Senna 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 55SNF9000U 12.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 2.999 TL

Arnica Blender Seti 1.299 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

Kumtel 5.5 L Fast Fryer 1.599 TL

Stanley Advanture Yemek Termosu 899 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM’de!

OLA EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM’de!

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Paşabahçe Dantel Çay Seti 6 Kişilik 199 TL

Kahve Yanı Bardak ~120 cc 159 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 79 TL

Kapaklı Servis Tabağı 245 TL

Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

Pirge Soyacak 85 TL

Lav Terra Meşrubat Bardağı 475 cc 79 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 20 x 28 cm 199 TL

Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 99 TL

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