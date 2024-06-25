Haberler
Yaşam
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM'de!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:06
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 HAZİRAN SALI-CUMA | Elektrikli bisiklet, airfryer, ütü BUGÜN BİM'de!
BİM aktüel katalog yayında. 25-28 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet,airfryer, ütü, kahve makinesi" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 25-28 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi