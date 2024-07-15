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İNDİRİM FIRSATI! A101 AKTÜEL KATALOG 18 Temmuz Perşembe | Benzinli moped, katlanabilir bisiklet... 101’de raflarda!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
11:59
İNDİRİM FIRSATI! A101 AKTÜEL KATALOG 18 Temmuz Perşembe | Benzinli moped, katlanabilir bisiklet... 101’de raflarda!
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 18 Temmuz Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü benzinli modep, katlanabilir bisiklet oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 18 Temmuz 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi