Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
13:55
İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!
A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları Perşembe günü raflarda yerini alacak. Bu hafta A101'de çekme karavan, elektrikli bisikletin yanı sıra elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri ve kişisel bakım ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Android televizyon, buharlı temizleyici pom, mikrodalga fırın ve perde de satışa çıkacak. A101 kataloğu indirimli ürünler listesi ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu…