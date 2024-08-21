Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:55

İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları Perşembe günü raflarda yerini alacak. Bu hafta A101'de çekme karavan, elektrikli bisikletin yanı sıra elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri ve kişisel bakım ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Android televizyon, buharlı temizleyici pom, mikrodalga fırın ve perde de satışa çıkacak. A101 kataloğu indirimli ürünler listesi ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu…

İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 markette bu perşembe indirim yağmuru olacak. A101 aktüel ürünleri ile elektronik ev aletlerinden, tekstil ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, 22 Ağustos 2024 A101 kataloğu tamamı!

İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

Elektrikli Motorlu Bisiklet 16.990 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

HI-LEVEL 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.99 TL

JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 13.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Hiking A45 Cep Telefonu 4.999 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm 3.199 TL

İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

Orta Boy PP Valiz 659 TL

Küçük Boy PP Valiz 559 TL

PP Makyaj Çantası 279 TL

Sofra Bezi 45 TL

Nakışlı Mutfak Peçetesi 25 TL

İNDİRİM! A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024 yayında: Bu hafta A101 aktüel indirimleri ile çekme karavan fırsatı!

Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL

Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL

Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL

Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

SON DAKİKA