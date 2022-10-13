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Haberler Yaşam DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:10

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken peş peşe gelen zam haberlerinin ardından şimdi benzin ve motorin fiyatı için indirim beklenitisi bulunuyordu. Gelen son dakika haberine göre beklenen oldu. Ve motorine 2,13 TL indirim yapıldı. Araç sahipleri özellikle sabah saatlerinden itibaren "13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin indirimli fiyat listesi.

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatı için araştırmalar sürüyor. Küresel krizler nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da inişli çıkışlı bir grafiğe neden oluyordu. Geçtiğimiz gece yarısı itibarıyla motorine indirim yapıldığı müjdelendi. Hal böyleyken ise "13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel benzin fiyatı son durum

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise şuan için bir değişim beklenmiyor.

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DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor. İndirim sonrası 26,37 liraya indi.Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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