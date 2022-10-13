Haberler Yaşam DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:10

DEV İNDİRİM! Benzin motorin litre fiyatı düşüşe geçti: 13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken peş peşe gelen zam haberlerinin ardından şimdi benzin ve motorin fiyatı için indirim beklenitisi bulunuyordu. Gelen son dakika haberine göre beklenen oldu. Ve motorine 2,13 TL indirim yapıldı. Araç sahipleri özellikle sabah saatlerinden itibaren "13 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin indirimli fiyat listesi.