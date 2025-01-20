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Haberler Yaşam İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 13:39

İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!

Yeni hafta indirim fırsatları tüm hızıyla başladı! 20 - 24 Ocak tarihleri arasında ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yer alan aktüel ürünler, alışveriş listelerini şimdiden hareketlendirdi. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler...

İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!

ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yeni hafta indirimleri başladı! 20 - 24 Ocak tarihlerinde raflarda yer alacak aktüel ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için birbirinden cazip seçeneklerin sunulduğu bu indirim günlerinde, teknoloji, gıda, tekstil ve daha pek çok kategoride fırsatlar raflarda alıcısıyla buluşuyor. İşte, bu haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyat detayları!

İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

  • Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 35 g 4,49
  • Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 30 g 3,99
  • Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 100 g 8,99
  • Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 12,40
  • Kakaolu Kremalı Bisküvi 4x61 g 7,27
  • Fındıklı Gofret 31 g 1,15
  • Çubuk Bisküvi 36 g 2,23
  • Meyve Bar Çeşitleri 35 g 8,12
  • Bisküvi Çeşitleri 81 g 12,50
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!
  • Ultra Çamaşır Suyu 4 Kg 87,50
  • Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L 87,50
  • Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L 79,00
  • Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 15,90
  • Süt Mısır Cips 100 g 25,50
İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!

A101 AKTÜEL KATALOG ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ!

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İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!
  • Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50
  • Latte Kahveli Sütlü İçecek 1 L 62,50
  • Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159,00
  • Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225,00
  • Kefir Orman Meyveli Kefir 1 L 52,50

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