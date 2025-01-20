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İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
13:39
İndirim günleri başladı! 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta ürünleri!
Yeni hafta indirim fırsatları tüm hızıyla başladı! 20 - 24 Ocak tarihleri arasında ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yer alan aktüel ürünler, alışveriş listelerini şimdiden hareketlendirdi. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler...