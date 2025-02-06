İNDİRİM HAFTASI! Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

TARIM KREDİ MARKET 31 OCAK-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Tava Peynir 600 g 79,90 TL
Basmati Piriç 1KG 64,90 TL
Ton Balığı 104,90 TL
Filtre Kahve 109,90 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL
Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL
Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL
i Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL
Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL
8'li Kağıt Havlu 84,90 TL
Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL
Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL
Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL
Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL
Bisküvi 38,90 TL
Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL