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İndirim kavgasında çılgına dönmüştü: O kadın ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:30
İndirim kavgasında çılgına dönmüştü: O kadın ilk kez konuştu!
Dev bir kozmetik firması geçtiğimiz günlerde ürünlerinde indirim yaptı. Ancak müşteriler arasında kavga çıktı. "Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez" diyerek bağırıp gözlerini belerten kadın ise sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Genç kadın olay sonrası ilk kez açıklama yaptı. O anları şöyle anlattı.