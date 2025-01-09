İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

ŞOK indirimlerinde bu hafta giyimden elektroniğe, züccaciyeden yeme içmeye birçok kategoride ürün değerlendiriliyor. Ev kuracaklardan evinin ihtiyaçlarını karşılayacaklara kadar pek çok alıcının talebine uygun fırsat rafları doldu. İşte, 9 Ocak ŞOK aktüel katalog...