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Haberler Yaşam İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:41

İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

ŞOK indirim kataloğu raflardan sepetlere gelmeye devam ediyor. Haftanın fırsatlarında yer alan Smart TV, ısıtıcı, buharlı temizleyici, cam su ısıtıcısı, mont, şampuan, yumuşatıcı gibi pek çok farklı ürün alıcılarını ŞOK'ta bekliyor. Her hafta fiyat düşürdüğü ürünleri katalogla sunan zincir markette alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-14 Ocak 2025...

İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

ŞOK indirimlerinde bu hafta giyimden elektroniğe, züccaciyeden yeme içmeye birçok kategoride ürün değerlendiriliyor. Ev kuracaklardan evinin ihtiyaçlarını karşılayacaklara kadar pek çok alıcının talebine uygun fırsat rafları doldu. İşte, 9 Ocak ŞOK aktüel katalog...

İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

HAFTANIN ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Smart TV 6.999 TL

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İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

Polar Üst 499 TL

Eşofman Altı 369 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Kumaş Terlik 239 TL

İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

Şampuan 59,90 TL

Yumuşatıcı 111 TL

Çanta Çeşitleri 129 TL

Bulaşık Deterjanı 169 TL

İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...

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