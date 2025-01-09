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İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
07:41
İndirim! ŞOK aktüel katalog 9-14 Ocak 2025: Smart TV, ısıtıcı, mont, şampuan, yumuşatıcı...
ŞOK indirim kataloğu raflardan sepetlere gelmeye devam ediyor. Haftanın fırsatlarında yer alan Smart TV, ısıtıcı, buharlı temizleyici, cam su ısıtıcısı, mont, şampuan, yumuşatıcı gibi pek çok farklı ürün alıcılarını ŞOK'ta bekliyor. Her hafta fiyat düşürdüğü ürünleri katalogla sunan zincir markette alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-14 Ocak 2025...