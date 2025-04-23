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Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:58

İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan'a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

Tarım Kredi Kooperatif Market 23 Nisan'a özel fırsat günleri başladı. 22-28 Nisan tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Oyuncak, temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt ve yumurtada cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Oyuncak temizlik set arabası, bebek, süpürge, pastalı çay seti, buzlar ülkesi şato, mutfak seti, bulaşık sepeti, hastane seti gibi onlarca oyuncak çeşit çocuklar için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 22-28 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan’a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 22-28 Nisan tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. 23 Nisan'a özel indirimli oyuncaklar, gası ve temizlik ürünleri cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte, 23 Nisan özel Tarım Kredi aktüel kataloğu.

İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan’a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

23 NİSAN'A ÖZEL CAZİP FİYATLAR!

Tombul temizlik set arabası 201,00 TL

Mini puset yataklı 90,00 TL

İtfaiye set 245,00 TL

Pastalı çay seti 103,00 TL

Hastane set 246,00 TL

Tombul temizlik kovası 76,00 TL

Bulaşık sepeti 101,00 TL

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İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan’a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

22-28 NİSAN TARIM KREDİ KATALOĞU

İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan’a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

Kağıt havlu 154,90 TL

İNDİRİMLER RAFLARDA Tarım Kredi market 29 Nisan’a kadar geçerli aktüel ürünler: Oyuncaklar, temizlik malzemeleri, yumurta, süt...

Çamaşır suyu 149,90 TL