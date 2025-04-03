Haberler
Yaşam
İNDİRİMLER REYONLARDA! ŞOK aktüel katalog 3-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, klima, vileda, mop, sebil, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:34
İNDİRİMLER REYONLARDA! ŞOK aktüel katalog 3-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, klima, vileda, mop, sebil, deterjanlar...
Şok aktüel 2-8 Nisan kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar müşterileri bekliyor. Toz ve sıvı deterjan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, otomatik mop setlerinden mutfak temizlik malzemelerine kadar birçok ürün müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Ütü masası, buharlı temizlik makinesi, kurutmalık, pilli temizlik fırçası, su sebili, klima, süpürge çeşitleri çarşamba günü satışta olacak. İşte; 2-8 Nisan ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...