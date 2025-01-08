İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel katalog fırsatları ile bu hafta mağaza reyonlarında kendine yer buluyor. Temel gıdadan hijyene birçok üründe fiyatlardaki indirimler dikkatleri çekti. İşte binlerce üründeki fırsatlarla Tarım Kredi aktüel market indirimleri 9-13 Ocak fiyat listesi