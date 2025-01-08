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Haberler Yaşam İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:13

İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Tarım Kredi aktüel indirim kataloğunda yeni yıla özel birçok farklı kategoriden üründe fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Alışveriş severler ürünleri incelemeye koyuldu. Temel gıda, deterjanlar, havlu kağıtlar ve tuvalet kağıtları gibi birçok üründe kampanya bulunuyor. Özellikle bu hafta sucuk, yumurta, zeytin yağı, tavuk çeşitleri, toz deterjan, sıvı sabun ve temizlik havluları uygun fiyatlarla zincir marketlerde satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-13 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi

İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel katalog fırsatları ile bu hafta mağaza reyonlarında kendine yer buluyor. Temel gıdadan hijyene birçok üründe fiyatlardaki indirimler dikkatleri çekti. İşte binlerce üründeki fırsatlarla Tarım Kredi aktüel market indirimleri 9-13 Ocak fiyat listesi

İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG

TK Makarna Çeşitleri 14,90 TL

TK Nohut 51,50 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma 189,90 TL

Dana Kasap Sucuk 195,00 TL

Organik Yumurta 77,90 TL

Kağıt Havlu 154,90 TL

Tahin ve Dut Pekmezi 139,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 169,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 119,90 TL

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İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Zeytinyağı 2 L 535,00 TL

İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Tabaklı Tavuk Bonfile 189,00 TL

İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...

Organik Yumurta 77,90 TL

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