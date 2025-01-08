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İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
22:13
İNDİRİMLER SEPETLERDE! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 9-13 Ocak: sucuk, tavuk, peynir, deterjanlar...
Tarım Kredi aktüel indirim kataloğunda yeni yıla özel birçok farklı kategoriden üründe fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Alışveriş severler ürünleri incelemeye koyuldu. Temel gıda, deterjanlar, havlu kağıtlar ve tuvalet kağıtları gibi birçok üründe kampanya bulunuyor. Özellikle bu hafta sucuk, yumurta, zeytin yağı, tavuk çeşitleri, toz deterjan, sıvı sabun ve temizlik havluları uygun fiyatlarla zincir marketlerde satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-13 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi