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Haberler Yaşam Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 22:14

Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm izleyiciyle buluşurken İnegöl Kalesi fethi ile ilgili aramalar artıyor. Bu akşam ekrana gelecek 93.bölümde "Alplar! Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!" sözleri sonrası ''İnegöl Kalesi fethi ne zaman nasıl fethedildi? İnegöl Kalesi nerede ve nasıl alındı?'' sorusuna yanıt aranacak. Pek çok tarihi döneme tanıklık eden bu kale Osmanlı döneminde fethedilen kaleler arasında yer alıyor. Peki İnegöl Kalesi nerede ne zaman kim tarafından fethedildi?

Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

İnegöl Kalesi nerede ve ne zaman fethedildi, İnegöl kalesini ilk kim fethetti sorusuna yanıt aranıyor. 11 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Kuruluş Osman yeni bölümde İnegöl Kalesi'nin adını duyanlar sorgulamaları bu yönde arttırdı. Osmanlı tarihinde ilk fetih olma özelliğini taşıyan Kulaca Kalesinden 14 yıl sonra Osmanlı Beyliği İnegöl Kalesi için harekete geçti. Peki İnegöl Kalesi nerede ne zaman kim tarafından fethedildi? İnegöl Kalesi nasıl alındı?

Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

İNEGÖL KALESİ NE ZAMAN FETHEDİLDİ? KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN İNEGÖL KALESİNİN TARİHİ

Osmanlı tarihinde ilk fetih olma özelliğini taşıyan Kulaca Kalesinden 14 yıl sonra Osmanlı Beyliği İnegöl Kalesi için harekete geçti. Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması olarak geçen İnegöl'ün Fethinde Aya Nikola ve Turgut Bey arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşmiştir.

1299 tarihinde gerçekleşen bu fetih Osmanlı'ya büyük bir güç kazandırmış ve 1326 yılında Bursa'nın fethine ön ayak olmuştur. Osmanlı'nın tamamen bağımsız olması da Bursa'nın Fethi'yle mümkün kılınmıştır.

Bölge fethedildikten hemen sonra İnegöl adını almıştır. Osmanlı döneminde refah, huzurlu, mamur veya konumu nedeniyle ayrıcalığı bulunan şehir veya yerlerin başına "İne" ekinin getirildiği düşünüldüğünden İnegöl adının oldukça özel olduğu düşünülmektedir.

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Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

İNEGÖL NEREDE?

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İnegöl Kalesi, Osmanlı'nın İstanbul'a doğru giden yolunun üzerindeki önemli dönüm noktalarından biridir.

İNEGÖL KALESİ NASIL ALINDI?

İnegöl'ün Fethi veya Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması, İnegöl Tekfurluğu tekfuru Aya Nikola ve Osmanlı Devleti'nin Ordu Komutanı Turgut Bey arasında savaş. Savaş, Fetihle sonuçlanmıştır. Bu fetih, Osmanlı Tarihinde Kulacahisar Fethinden sonra ikinci fetih'tir. . Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Bursa'nın Fethi'ne (1326) ve Osmanlı'nın tamamen bağımsız olmasına yol açmıştır.

Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?
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Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?
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