Haberler Yaşam Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 22:14

Kuruluş Osman İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi ne zaman ve kim tarafından fethedildi, nasıl alındı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm izleyiciyle buluşurken İnegöl Kalesi fethi ile ilgili aramalar artıyor. Bu akşam ekrana gelecek 93.bölümde "Alplar! Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!" sözleri sonrası ''İnegöl Kalesi fethi ne zaman nasıl fethedildi? İnegöl Kalesi nerede ve nasıl alındı?'' sorusuna yanıt aranacak. Pek çok tarihi döneme tanıklık eden bu kale Osmanlı döneminde fethedilen kaleler arasında yer alıyor. Peki İnegöl Kalesi nerede ne zaman kim tarafından fethedildi?