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Haberler Yaşam İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:57

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Türkiye gündeminin önemli konuları arasında yer alıyor. Önceki açıklamalara göre, infaz düzenlemesi içerisinde af düzenlemesinin bulunmadığı belirtilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, yargı reformuna dair yapılan çalışmalar hakkında açıklamalar yapmıştı. Peki, yeni infaz düzenlemesindeki son durum nedir, kapsamı ne? İşte, tüm detaylar...

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından ilgilendiriyor. Af düzenlemesinin olup olmayacağı merak edilip araştırılırken daha önce yapılan açıklamalara göre, infaz düzenlemesi kapsamında herhangi bir af düzenlemesinin gündemde olmadığı belirtilmişti. Peki, yeni infaz düzenlemesindeki son durum nedir, kapsamında neler var?

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanması halinde haberimize eklenecektir.

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İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

ADALET BAKANI TUNÇ: TOPLUMDAN GELEN ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMALIYIZ!

Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.

Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirtti.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMI NE?

Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.

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