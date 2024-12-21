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İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
23:57
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?
İnfaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Türkiye gündeminin önemli konuları arasında yer alıyor. Önceki açıklamalara göre, infaz düzenlemesi içerisinde af düzenlemesinin bulunmadığı belirtilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, yargı reformuna dair yapılan çalışmalar hakkında açıklamalar yapmıştı. Peki, yeni infaz düzenlemesindeki son durum nedir, kapsamı ne? İşte, tüm detaylar...