İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM GELİŞMELERİ: Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, kapsamında neler var?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından ilgilendiriyor. Af düzenlemesinin olup olmayacağı merak edilip araştırılırken daha önce yapılan açıklamalara göre, infaz düzenlemesi kapsamında herhangi bir af düzenlemesinin gündemde olmadığı belirtilmişti. Peki, yeni infaz düzenlemesindeki son durum nedir, kapsamında neler var?