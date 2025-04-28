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İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
15:51
İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…
İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir olay meydana geldi. Taksi şoförü Kadir Biçer (56) İstanbul Havalimanı'ndan aldığı boksör olduğu öne sürülen İngiliz yolcu R.K. tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzündeki tüm kemiklerinin kırıldığı öğrenilen taksi şoförü Biçer'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, İngiliz boksör kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı. Öte yandan dehşet anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.