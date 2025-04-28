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Haberler Yaşam İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:51

İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir olay meydana geldi. Taksi şoförü Kadir Biçer (56) İstanbul Havalimanı'ndan aldığı boksör olduğu öne sürülen İngiliz yolcu R.K. tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzündeki tüm kemiklerinin kırıldığı öğrenilen taksi şoförü Biçer'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, İngiliz boksör kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı. Öte yandan dehşet anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

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İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

Eyüpsultan'daki olay dün akşam saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

İNGİLİZ BOKSÖR TAKSİCİYİ DARBETTİ

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

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İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı müşterisi R.K. tarafından darbedildiğini belirledi.

İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.