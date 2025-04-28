İngiliz boksör taksiciyi öldüresiye dövdü! Görüntüler ortaya çıktı: Suratı tamamen dağıldı…

Eyüpsultan'daki olay dün akşam saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.