İngiliz öğretmen cinayetinde soruşturma tamamlandı! Cinayetten 3 saat 15 dakika önce videolu ölüm tehdidi

"SENİ BUGÜN ÖLÜDÜRECEĞİM" VİDEOSU

Kendi kafasına da ateş eden, tedavisinin ardından 1 hafta sonra tutuklanan şüphelinin telefon inceleme kayıtları ise şoke etti. Olaydan 3 saat 15 dakika önce Mustafa Gülser'in, "Sen hem suçlusun, hem güçlüsün. Yani ben aptalım, ben salağım öylemi hee, ben mi salağım? Sen benim her gün psikolojimle alay ettin, her gün. Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde kendisini videoya çekerek genç kadına gönderdiği ortaya çıktı.