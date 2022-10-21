Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:24

İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle

Kendi içerisinde kafiyeli ve belli ses benzerliklerine dayandırılarak oluşturulan tekerlemeler başta çocuklar olmak üzere pek çok insanın kullandığı kelime gruplarıdır. Özellikle diksiyon eğitimlerinde önemli bir yeri olan ve kelimelerin hızlı bir şekilde telaffuz edilebilmesine fayda sağlayan tekerlemeler farklı dillerde de kullanılabilir. En çok konuşulan dillerden biri olan İngilizce için hazırladığımız bu içeriğimiz sayesinde birbirinden eğlenceli İngilizce tekerlemelere erişim sağlayabilirsiniz. Buna göre telaffuz için kişiler tarafından en çok tercih edilen İngilizce Tekerlemeler, kısa, uzun, farklı, kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri listemizi sizler için hazırladık.

İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle

Kelime dağarcığı yüksek dillerden biri olan İngilizce doğru telaffuz koşulunun da sağlanması gereken dillerdendir. Hal böyle olunca kelimeleri daha doğru formlarıyla telaffuz edebilmek için sürekli pratik yapmak gerekir. Bu pratiklerde hızlı konuşmanızı ve kelime haznenizi geliştirebilecek İngilizce tekerlemeler tercih edilebilir. Gerek çocuklar gerek yetişkinler için ideal bir pratik yöntemi oluşturan İngilizce tekerlemeler Türkçe anlatım halleriyle içeriğimizde yer alıyor. Her yaş grubundan insanın en çok tercih ettiği İngilizce kolay tekerlemeler nelerdir hep birlikte göz atalım.

İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle

İngilizce Tekerlemeler- Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri

Dil öğrenimi ve doğru telaffuz etmede etkisi yüksek olan İngilizce kolay tekerlemeler her yaş grubu için ezberlenmesi basit tekerlemeler arasında yer alır. İlk aşamada sıkça tekrar edilerek öğrenilebilecek en kolay İngilizce tekerlemeler şu şekildedir:

  • She sees cheese. (O, peyniri görür.)
  • Willy's real rear Wheel. (Willy'nin gerçek arka lastiği.)
  • Peter Piper picked a peck of pickled peppers. (Peter Piper bir parça biber turşusu aldı.)
  • How now, brown cow? (Şimdi nasıl, kahverengi inek?)
  • Twelvw twins twirled twelve twigs. (On iki ikin on iki dal dödürdü.)

Editörün Önerisi: Tüm Tekerlemeler İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle
  • Wild vines make fine vintage wines. (Yabani sarmaşıklardan kaliteli şaraplar yapılır.)
  • Vincent vowed vengeance very vehemently. (Vincent şiddetle intikam yemini etti.)
  • I saw a kitten, eating chicken in the kitchen. (Mutfakta tavuk yiyen bir kedi yavrusu gördüm.)
  • I scream, you scream, we all scream for ice cream. (Çığlık atıyorum, sen çığlık atıyorsun, hepimiz dondurma için çığlık atıyoruz.)
  • Green glass globes glow greenly. (Yeşil cam küreler yeşil parlar.)
  • Four fine fresh fish for you. (Senin için dört güzel taze balık.)
İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle

Kısa, Uzun, Farklı İngilizce Tekerlemeler

İngilizce tekerlemeler kısa ve uzun olmak üzere farklı gruplarda yer alır. Eğer dil öğrenmeye yeni başladıysanız ilk etaplarda söylemesi daha kolay ve kısa tekerlemeler tercih edilmesi işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak ilerleyen seviyelerde daha zorlu tekerlemelere yönelmek gerekir. Böylece en zorlu İngilizce tekerlemeler Türkçe anlatım şekliyle kısa sürelerde öğrenilebilir. Sesteş özellikleri ve zorluk seviyelerine göre en çok beğenilen İngilizce tekerlemeler şunlardır:

  • Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch? (Üç anahtarlı cadı, üç Swatch saat anahtarını izliyor. Hangi anahtarlı cadı hangi Swatch geçişini izliyor?)
  • She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I am sure. And if she sells seashells on the seashore. Then I am sure she sells seashore shells. (Deniz kıyısındaki deniz kabukları satıyor. Sattığı kabuklar deniz kabuklarıdır eminim. Deniz kıyısında deniz kabuğu satıyorsa eminim deniz kabuğu da atar.)
İngilizce Tekerlemeler - Kısa, Uzun, Farklı, Zor, Kolay İngilizce Tekerleme Örnekleri Oku-Ezberle
  • I have got a date at a quarter to eight. I'll see you at the gate so don't be late. (Sekize çeyrek kala randevum var, kapıda görüşürüz geç kalma.)
  • Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? (Fuzzy Wuzzy bir ayıydı. Fuzzy Wuzzy'nin saçı yoktu. Fuzzy Wuzzy bulanık değildi, değil mi?)
  • She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. And if she sells seashells on the seashore, Then I'm sure she sells seashore shells. (Deniz kıyısında deniz kabukları satıyor. Sattığı kabuklar deniz kabuklarıdır eminim. Ve deniz kıyısında deniz kabuğu satarsa o zaman deniz kabuğu sattığından eminim.)
  • If a dog chews shoes, whose shoes does he choose. (Bir köpek ayakkabı çiğniyorsa kimin ayakkabısını seçer.)
SON DAKİKA