İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. B Grubu'nda İngiltere İran Dünya Kupası ikinci gününde karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11'ler bir bir şekillenirken, B Grubunda İngiltere, ABD, Galler ve İran yer alıyor. Sporseverler de bu olaylı maç için İngiltere İran hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Grupta İran, sürpriz yapıp bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, İngiltere İran maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte İngiltere İran maçı hakkında detaylar…