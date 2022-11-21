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Haberler Yaşam İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:08

İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. B Grubu'nda İngiltere İran Dünya Kupası ikinci gününde karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11'ler bir bir şekillenirken, B Grubunda İngiltere, ABD, Galler ve İran yer alıyor. Sporseverler de bu olaylı maç için İngiltere İran hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Grupta İran, sürpriz yapıp bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, İngiltere İran maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte İngiltere İran maçı hakkında detaylar…

İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

İngiltere İran canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar devam ediyor. Dünya Kupası B Grubu İngiltere İran maçı ile başlıyor. İngiltere, İran, ABD ve Galler gibi üç takımın eşit güçte olduğu grup, dikkatleri çekiyor. Sporseverler de İngiltere İran maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

İNGİLTERE İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Dünya Kupası ikinci maçı İngiltere İran maçı saat 16.00'da oynanacak.

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İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

İNGİLTERE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası B Grubu ilk maçı İngiltere İran, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

B GRUBUNDA KİMLER VAR?

İngiltere, İran, ABD, Galler

İngiltere İran maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? Dünya Kupası 2022 B Grubu İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler

B GRUBU MAÇ FİKSTÜRÜ

21 Kasım 2022 - 16.00 İngiltere İran

21 Kasım 2022 – 22.00 ABD Galler

25 Kasım 2022 – 13.00 Galler İran

25 Kasım 2022 – 22.00 İngiltere ABD

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