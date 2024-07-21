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Haberler Yaşam İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı
Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:37

İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

Ufak bir bilgisayar güncellemesi dünya çapında adeta bir dijital kıyamet provasına dönerken Türkiye ise milli teknoloji hamlesi sayesinde küresel çaptaki bu krizi hasarsız atlattı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, yaşanan yazılım sorunları nedeniyle İngiltere'de hastanelerin çalışamaz hale geldiğini dikkat çekerken Türkiye'nin yaptığı dijital hamle sayesinde sağlık alanında krizden etkilenmediğini duyurdu.

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İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

Dünya, bir yazılımın internet hizmetlerine verdiği hasar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. ABD merkezli siber güvenlik ve antivirüs hizmeti veren CrowdStrike adlı şirketin ürününü kullanan tüm Windows kullanıcıları gün boyu "mavi ekran" sorunu yaşandı, kullanıcıların bilgi işlem sistemleri kilitlendi ve hizmet veremedi. Problem o kadar büyüktü ki dünya üzerindeki birçok ülkedeki dev şirketleri, havalimanlarını, bankalar, ödeme kuruluşları, gıda zincirleri, medya kuruluşları ve hatta borsalar dahil olmak üzere sayısız sektörde sistemler kilitlendi. Küresel sağlık sektörü de bu teknolojik krizden ciddi şekilde etkilendi.

İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

AMELİYATLAR YAPILAMADI

İngiltere'de hastaneler ve acil servislerde EMI hasta kayıt sisteminde kesintiler yaşandı. BT kesintisinden dolayı hastanelerde ameliyatlar aksarken, kan testi sonuçlarına, radyolojik görüntüleme sonuçlarına, klinik geçmişe ve klinik dokümantasyonlara erişim sağlanamadı.

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İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

YERLİ YAZILIMIN ETKİSİ

Küresel ölçekte birçok firmanın ABD merkezli olan Windows ve Microsoft hizmetlerini kullanması sorunun küresel çapta yaşanmasına sebebiyet verdi. Bu durum yerli ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne sererken TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve Windows'un yerli muadili olarak bilinen PARDUS işletim sistemi kullanıcıları söz konusu kesintiden etkilenmedi.

İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

"HASTANELERDE SORUN YAŞANMADI"

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında uzun yıllardır mücadelesini verdiği sağlıkta dijital dönüşüm sayesinde küresel çaptaki bu krizi hasarsız atlattığını duyuran Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci" CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası Windows tabanlı sistemler, Bilişim Teknolojisi (BT) kesintisi nedeniyle sorunlarla karşılaştı ve bu süreç sonucunda milyonlarca insan olumsuz etkilendi. Sektörel bazda bu krizden etkilenme oranı, kullandığı teknoloji ve sistemlerle paralel şekilde gerçekleşti.

İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

Küresel sağlık sektörü de bu teknolojik krizden ciddi şekilde etkilendi. İngiltere'de NHS'in yaptığı açıklamaya göre, hastaneler ve acil servislerde EMI hasta kayıt sisteminde kesintiler yaşandı. BT kesintisinden dolayı hastanelerde ameliyatlar aksarken, kan testi sonuçlarına, radyolojik görüntüleme sonuçlarına, klinik geçmişe ve klinik dokümantasyonlara erişim sağlanamadı.

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