İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı

Dünya, bir yazılımın internet hizmetlerine verdiği hasar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. ABD merkezli siber güvenlik ve antivirüs hizmeti veren CrowdStrike adlı şirketin ürününü kullanan tüm Windows kullanıcıları gün boyu "mavi ekran" sorunu yaşandı, kullanıcıların bilgi işlem sistemleri kilitlendi ve hizmet veremedi. Problem o kadar büyüktü ki dünya üzerindeki birçok ülkedeki dev şirketleri, havalimanlarını, bankalar, ödeme kuruluşları, gıda zincirleri, medya kuruluşları ve hatta borsalar dahil olmak üzere sayısız sektörde sistemler kilitlendi. Küresel sağlık sektörü de bu teknolojik krizden ciddi şekilde etkilendi.