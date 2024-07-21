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İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı
Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
15:37
İngiltere’de ameliyatlar iptal edildi, kan testleri alınamadı: Türkiye’de milli teknoloji farkı
Ufak bir bilgisayar güncellemesi dünya çapında adeta bir dijital kıyamet provasına dönerken Türkiye ise milli teknoloji hamlesi sayesinde küresel çaptaki bu krizi hasarsız atlattı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, yaşanan yazılım sorunları nedeniyle İngiltere'de hastanelerin çalışamaz hale geldiğini dikkat çekerken Türkiye'nin yaptığı dijital hamle sayesinde sağlık alanında krizden etkilenmediğini duyurdu.