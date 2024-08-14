Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:24
İngiltere’den çirkin operasyon: Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türkiye’yi hedef aldı!
İngiltere, bu kez de sokak hayvanları yasası üzerinden Türkiye'ye saldırdı. İngiliz medyası, "Türkiye'de katliam yapılıyor" başlıklı çarpıtma haberleri ise Türk turizmine boykot çağrısı yaptı. Kendi ülkelerinde uygulanan sokak hayvanları düzenlemesini görmezden gelen, hayvanların 7 gün içerisinde ötenazi ile uyutulduğu köpek katili İngiltere'nin algı operasyonuna tepki yağdı.