Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:26
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…
İnanılmaz olay Adana'da meydana geldi... Hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Hatice Sabahi (75), kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra entübe edildi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sigara içtiği görülen sürücü Vedat K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren Sabahi'nin eşi Cemil Sabahi (74), "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyerek ağladı...