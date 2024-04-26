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Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:26

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

İnanılmaz olay Adana'da meydana geldi... Hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Hatice Sabahi (75), kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra entübe edildi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sigara içtiği görülen sürücü Vedat K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren Sabahi'nin eşi Cemil Sabahi (74), "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyerek ağladı...

DHA
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

Korkunç kaza, 24 Nisan saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi, Güney Kampüs Yolu'nda yaşandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

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İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

ENTÜBE EDİLDİ...
Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

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İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI!
Hatice Sabahi'nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Pes dedirten kaza…

Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını söyleyen Cemil Sabahi, "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar?

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